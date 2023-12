PREZZO BASSISSIMO per lo Speaker Bluetooth Impermeabile!

Con un potente driver audio da 10 watt e un subwoofer passivo, il Groove 500 regala bassi profondi e potenti, garantendo un suono cristallino e pulito anche a volumi elevati. Ogni nota musicale risuona con chiarezza, regalandoti un’esperienza sonora avvolgente.

La batteria da 2500 mAh è la chiave della tua libertà musicale. Con una singola carica, il Groove 500 può accompagnarti per fino a 24 ore di riproduzione continua, rendendolo il compagno perfetto per lunghe giornate in spiaggia, campeggio o ovunque tu vada. Con una resistenza all’acqua di grado IPX7, questo speaker Bluetooth sfida gli elementi senza paura di acqua, pioggia o immersioni accidentali. È l’altoparlante progettato per adattarsi al tuo stile di vita attivo, garantendo prestazioni eccellenti in qualsiasi contesto all’aperto.

Sfrutta al massimo la tua esperienza audio con la tecnologia Bluetooth TWS del Groove 500, che ti consente di collegare due altoparlanti per creare un coinvolgente sistema audio surround.

La compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet e computer, rende il Groove 500 estremamente versatile. Inoltre, la possibilità di utilizzare una scheda Micro SD offre un’opzione indipendente per la riproduzione della musica. Il Groove 500 è compatibile con Bluetooth 4.2, che offre una connessione stabile e una portata fino a 30 metri.