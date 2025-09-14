 Prezzo bloccato per 12 mesi: l’offerta Engie che non puoi perdere è ancora attivabile
Blocca il prezzo della luce e del gas per 12 mesi con Engie Punto Fisso. Nessun aumento, nessuna sorpresa: solo bollette chiare, risparmio sicuro .
Green Risparmio energetico
Vuoi dire addio a bollette imprevedibili e aumenti continui? Adesso è possibile grazie a Engie Punto Fisso, l’offerta che ti regala qualcosa di unico: prezzo bloccato per 1 anno intero.

Sì, hai capito bene: per 12 mesi non ci saranno sorprese, né rincari improvvisi. Un’opportunità irripetibile che ti garantisce serenità e stabilità economica come nessun altro fornitore fa.

Perché è un’occasione da non perdere

  • Prezzo bloccato per 12 mesi: per un anno intero sei al riparo da rincari.

  • Bollette chiare e trasparenti: sai in anticipo quanto spenderai, senza brutte sorprese.

  • Stabilità e tranquillità: niente ansia da aumenti, solo certezze.

  • Affidabilità garantita: Engie è un leader mondiale nel settore energia.

  • Energia più sostenibile: con Engie contribuisci a un futuro green.

Molti fornitori offrono tariffe fisse solo per pochi mesi. Con Engie invece hai 12 mesi interi di stabilità, ma attenzione: l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Rimandare significa rischiare di perderla. L’attivazione è semplice e veloce anche in caso di:

  • Nuova casa? Bastano i dati della fornitura.

  • Cambio operatore? Ancora più rapido: attivi online o con l’assistenza clienti in pochi minuti, senza interruzioni del servizio.

Con Engie non ci sono sorprese: la tariffa è chiara fin dal primo giorno, senza costi nascosti o condizioni complicate. Attivare il servizio è semplice e veloce: ti basta avere a portata di mano i dati della fornitura e in pochi minuti completi la procedura online o con l’aiuto dell’assistenza clienti. Niente interruzioni del servizio, solo la certezza di passare a un fornitore sicuro e trasparente. Con Engie Punto Fisso ti prendi oggi la certezza di un anno sereno. 12 mesi di risparmio. 12 mesi di tranquillità. 12 mesi senza sorprese. Corri sul sito e prova a fare subito una simulazione!

Pubblicato il 14 set 2025

