Prezzo in Caduta Libera per il Galaxy Tab A9+ su Amazon

Approfitta subito della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+, un must nel mondo dei tablet, a un prezzo in caduta libera. Si tratta di un’ottima opportunità per chi cerca un compagno di produttività o di intrattenimento da casa come in viaggio. Mettilo adesso in carrello a soli 189 euro! Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo.

Nonostante il prezzo così competitivo, meno di 200 euro, questo Galaxy Tab è stato realizzato in un corpo di metallo liscio, per sfoggiare un design elegante e stiloso oltre che resistente. Grazie al display da 11 pollici e le cornici simmetriche sottilissime, hai immagini ampie, luminose e movimenti fluidi. Goditi una visione immersiva anche da questo tablet che costa 189 euro.

Galaxy Tab A9+: un vero gioiellino

La versione in promozione su Amazon, del Samsung Galaxy Tab A9+, è quella da 8GB di RAM e 128GB di ROM. Grazie a così tanta abbondanza hai tutto lo spazio per installare le tue app e i tuoi giochi. Inoltre, puoi anche salvare i tuoi contenuti senza preoccuparti che finisca lo spazio. Anche perché nel caso è espandibile fino a 1TB con una scheda MicroSD.

Dotato di 8GB di RAM assicura un’ottima fluidità nella gestione delle app e dei giochi, anche in multitasking. Insomma, un tablet che ha qualcosa da dire in merito. Infatti, il processore della famiglia Qualcomm completa l’opera assicurando buone prestazioni.

Acquistalo adesso a 189 euro su Amazon.