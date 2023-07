Prezzo che CROLLA per Trust Ozaa: il mouse wireless 6 tasti dei sogni

Se sei alla ricerca di un mouse affidabile, comodo da utilizzare e con una lunga durata della batteria, allora Trust Ozaa ti sta proprio sussurrando nell’orecchio che è perfetto per te. Senza fili, ergonomico e con 6 pulsanti per non farti mancare niente tra le mani.

Lo trovi al momento su Amazon a soli 26,99€ grazie allo sconto del 46%, da non farsi scappare vero? Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’ordine prima che l’offerta termini.

Ricevilo a casa come una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Comfort e libertà di movimento con il mouse Trust Ozaa

Che sia per svago, studio o lavoro ormai passiamo veramente tantissime ore davanti al computer. Non si pensa però che anche il polso può risentire di un cattivo uso del computer, più dello specifico del mouse. Ecco perché Trust Ozaa ti strizza l’occhio senza indugio.

Grazie alla sua forma ergonomica, questo mouse si adatta perfettamente alla tua mano, garantendoti un uso confortevole anche dopo ore di utilizzo. Dimentica il fastidioso dolore al polso grazie alla sua postura corretta data dalla forma di questo mouse. Inoltre i suoi pulsanti silenziosi ti consentono di lavorare in modo efficiente senza disturbare gli altri intorno a te, è perfetto quindi anche da usare in ufficio.

Se invece sei un amante dei videogiochi nessun problema, questo gioiellino supporta una velocità da 800 a 2400 DPI per una precisione senza limiti.

Per usarlo ti basta collegare il micro ricevitore USB al tuo computer senza bisogno di installare programmi o driver. Il potente segnale ti permette di usarlo fino a 10 metri senza perdere il collegamento. Grazie alla batteria integrata ricaricabile non devi neanche preoccuparti di dover comprare continuamente batterie, ti basta ricaricarlo tramite il cavo USB che ti viene fornito.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito su Amazon lo straordinario Trust Ozaa a soli 26,99€ grazie all’imperdibile sconto del 46%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.