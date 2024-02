Il prezzo del Chromebook di HP è crollato a soli 229€

L’offerta di Amazon che oggi propone HP Chromebook 14a al prezzo di soli 229 euro è un affare da cogliere al volo per chi cerca un portatile adatto allo studio, alla produttività di base e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Vediamo cosa rende la promozione degna di nota passandone in rassegna i punti di forza.

HP Chromebook 14a a 229 euro è un affare

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display Full HD da 14 pollici con superficie anti-riflesso, processore quad core Intel Celeron N4120, chip grafico Intel UHD 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam HD con microfono, altoparlanti Bang & Olufsen, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, batteria con autonomia dichiarata pari a oltre 12 ore. Il sistema operativo è ChromeOS di Google con accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto completa.

Come riportato nella descrizione su Amazon, con l’acquisto si ha diritto a 100 GB di spazio sul cloud di Google One, gratis per un anno, in cui archiviare i propri contenuti.

Al prezzo di soli 229 euro anziché a 349 euro come da listino, HP Chromebook 14a è un affare da cogliere al volo per chi cerca un notebook ChromeOS economico e versatile. Segnaliamo inoltre che lo sconto di 120 euro è applicato in automatico: non è dunque necessario attivare coupon o inserire codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Il portatile è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio garantita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.