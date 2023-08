SSD 2 TB (PCIe Gen4) WD_BLACK SN770: il prezzo è crollato

Perfetta per gli appassionati di gaming che non accettano compromessi e per tutti gli utilizzi che richiedono prestazioni sempre al top, l’unità SSD da 2 TB della gamma WD_BLACK SN770 è protagonista oggi di uno sconto su Amazon che permette di acquistarla al suo prezzo minimo storico. È la scelta ideale per chi vuol effettuare l’upgrade hardware del proprio computer o desidera assemblarne uno nuovo partendo da zero.

WD_BLACK SN770: SSD da 2 TB in offerta

L’impiego della tecnologia PCIe Gen4 (risulta comunque retrocompatibile con PCIe Gen 3) consente di arrivare fino a una velocità di 5.150 MB/s in fase di lettura. In questo modo, i tempi di attesa durante il boot all’avvio, il caricamento e l’elaborazione, sono ridotti al minimo. Migliorano anche l’efficienza energetica e la gestione termica rispetto alle generazioni precedenti. Il fattore di forma è M.2 ed è garantito il supporto al sistema DirectStorage di Microsoft. Inoltre, grazie al software WD_BLACK Dashboard, è possibile controllarne in ogni momento lo stato. Altri dettagli e ulteriori informazioni specifiche tecniche sono riportati nella descrizione completa.

Migliora la reattività e lo streaming del gioco grazie all’interfaccia PCIe Gen4, per prestazioni migliori tangibili. L’interfaccia è compatibile con le principali piattaforme di schede madri e CPU.

In questo momento, c’è la possibilità di acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma WD_BLACK SN770 del marchio Western Digital al prezzo finale di soli 103 euro, grazie allo sconto proposto dall’e-commerce. Sono in offerta anche le versioni da 1 TB, da 500 GB e da 250 GB. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Scegliendo di effettuare subito l’ordine è possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita in pochi giorni, senza alcuna spesa aggiuntiva.

