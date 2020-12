Prezzo dimezzato, benessere della schiena raddoppiato

In questi tempi di smart working e di minor mobilità, non è certo una sorpresa il fatto che tra i prodotti più curiosi e acquistati vi sia un correttore di postura con supporto lombare. Questo strumento, infatti, consente di aiutare nel mantenere una posizione migliore di spalle e schiena durante le (troppe?) ore di lavoro al pc in casa, evitando quindi serate di dolori e di fastidi per sedute scomposte.

Questione di appena 7,19 euro, del resto, con uno sconto del 52% che strizza l’occhio almeno alla curiosità di provarci. E si tratta di uno dei pochi sconti rimasti in piedi dopo la settimana del Black Friday, dunque chi lo nota soltanto in queste ore può ancora approfittarne.

7 euro per una migliore postura

Il problema non è certo indifferente: mentre negli uffici è più facile avere sedie e scrivanie con altezze pensate ad hoc per facilitare la corretta postazione, chi si è dovuto rinchiudere in casa per necessità si è trovato spesso su tavoli di altezze differenti, con sedie non propriamente ergonomiche ed in posizioni non sempre ottimali.

Quando è questione di pochi giorni il problema è relativo, ma quando – come in questi mesi – lo smart working si prolunga, avere un aiuto nel mantenere la giusta postura può realmente essere questione di benessere. Attività fisica e l’acquisto della giusta strumentazione di lavoro sono fondamentali, ma 7 euro per un aiuto nella postura sono comunque un investimento che si può affrontare.