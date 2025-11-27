Prezzo fisso e variabile insieme, il modello ibrido per luce e gas di Hera

Hera introduce Hybrid Special, una soluzione che fonde prezzo fisso e indicizzato. L’offerta, attivabile per luce e gas, prevede una quota di consumi protetta da un valore bloccato e una parte oltre soglia legata all’andamento mensile di PUN (elettricità) e PSV (gas). Per i nuovi clienti è previsto anche un Bonus Digital di 60 euro, erogato in sei rate distribuite nel corso del primo e del secondo anno.

Stabilità entro soglia, flessibilità oltre

La struttura dell’offerta ruota attorno alla soglia mensile, personalizzabile in fase di attivazione. Entro quel limite, il prezzo resta fisso per 24 mesi: 0,1349 €/kWh per la luce e 0,499 €/Smc per il gas. Superata la soglia, entra in vigore la quota variabile: per l’energia elettrica si applica il PUN Index GME, mentre per il gas si fa riferimento al PSV, aggiornati mensilmente. A questi valori Hera aggiunge un contributo sui consumi pari a 0,0369 €/kWh per la luce e 0,1590 €/Smc per il gas. Un’impostazione utile per intercettare eventuali fasi di ribasso dei mercati energetici, mantenendo però una protezione sulle fasce di consumo più regolari.

Condizioni e Bonus Digital

Oltre alle componenti energia, la tariffa prevede un costo di commercializzazione fisso pari a 12 euro al mese per ciascuna fornitura. Restano invariati gli oneri stabiliti da ARERA (trasporto, gestione contatore e oneri di sistema), comuni a tutti i fornitori. Il prezzo oltre soglia riflette i valori di mercato: a ottobre 2025, il PUN ha raggiunto 0,1221 €/kWh, mentre il PSV si è attestato a 0,3606 €/Smc. L’offerta dura 24 mesi e include già le perdite di rete nel prezzo luce. L’offerta prevede anche un Bonus Digital , dedicato ai nuovi clienti che viene erogato al 1°, 2°, 3°, 13°, 14° e 15° mese di fornitura, riducendo progressivamente la spesa complessiva.

Perché una tariffa ibrida

L’offerta Hera Hybrid Special offre possibilità di impostare una soglia personalizzata permette di modellare l’offerta sul proprio profilo: chi ha un consumo prevedibile può massimizzare la quota fissa. Nel contesto attuale, segnato da continui rialzi e ribassi, il modello a soglia rappresenta un compromesso equilibrato tra protezione e flessibilità, supportato da servizi digitali e assistenza completa. Per conoscere l’offerta completa di Hera Hybrid Special clicca qui.