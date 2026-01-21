Prezzo fisso fino a 10 anni: con l'offerta di NeN si risparmia su luce e gas

Bloccare il prezzo dell’energia e risparmiare sulle bollette. Questo è quanto promette NeN, fornitore di riferimento del mercato che, grazie anche all’adozione del sistema della rata mensile fissa, aiuta gli utenti a risparmiare e a tenere sotto controllo le spese.
Per chi passa a NeN c’è oggi la possibilità di attivare varie offerte, con la possibilità di puntare sul prezzo fisso per 2 anni (per luce e/o gas) oppure con prezzo fisso per 10 anni (solo per l’energia elettrica).
Per accedere alla promozione è sufficientevisitare il sito di NeN, tramite il box qui di sotto, e caricare una copia dell’ultima bolletta ricevuta, in modo da poter calcolare la rata mensile.
Per tutti i nuovi clienti c’è uno sconto di 36 euro per fornitura con il codice PROVACINEN. Con questa promo, quindi, è possibile ridurre ulteriormente l’importo della bolletta.
Le offerte disponibili
Per chi sceglie NeN, come detto, sono oggi disponibili diverse oferte. Per quanto riguarda le offerte a prezzo fisso per 2 anni è possibile puntare sulle seguenti promo:
- Luce | Due: prezzo dell’energia pari a 0,109 €/kWh e quota fissa di 9 euro al mese
- Gas | Due: prezzo dell’energia pari a 0,372 €/Smc e quota fissa di 10 euro al mese
Da segnalare anche l’opzione per bloccare il prezzo per 10 anni sull’energia elettrica:
- Luce | Dieci: prezzo dell’energia pari a 0,106 €/kWh e quota fissa di 9,50 euro al mese
Per tutti i nuovi clienti c’è uno sconto di 36 euro sul primo anno, con il codice PROVACINEN. Il fornitore segue il meccanismo della rata mensile fissa che rappresenta un sistema in grado di offrire una gestione migliore delle spese oltre alla riduzione dell’importo garantita dalla convenienza della promo. Le offerte di NeN sono disponibili tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura online.