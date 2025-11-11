 Prezzo fisso o variabile? Con l'offerta Hera combini i vantaggi di entrambi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Prezzo fisso o variabile? Con l'offerta Hera combini i vantaggi di entrambi

Hera Hybrid Special unisce prezzo fisso e variabile in un’unica offerta luce e gas. C'è anche il bonus digital di 60 euro per i nuovi utenti.
Prezzo fisso o variabile? Con l'offerta Hera combini i vantaggi di entrambi
Green Risparmio energetico
Hera Hybrid Special unisce prezzo fisso e variabile in un’unica offerta luce e gas. C'è anche il bonus digital di 60 euro per i nuovi utenti.

Prezzo fisso e prezzo variabile in una sola offerta? Con Hera è possibile: la nuova tariffa Hera Hybrid Special combina, infatti, prezzo fisso per proteggerti dagli aumenti di mercato con il prezzo variabile per sfruttare i momenti di ribasso. In più, per i nuovi clienti, c’è un bonus digitale di 60 euro: ecco tutti i dettagli.

Attiva Hera Hybrid Special online

Come funziona la tariffa ibrida di Hera

Per la componente Luce, Hera Hybrid Special offre una tariffa fissa di 0,1349 €/kWh entro la soglia di consumo prevista. A questa si aggiunge un corrispettivo di commercializzazione di 12 €/mese e un’integrazione di 0,005 €/kWh legata al mercato e alla capacità.

Anche per la fornitura di gas, Hera Hybrid Special garantisce un prezzo fisso competitivo di 0,499 €/Smc entro soglia, oltre a un corrispettivo di 12 €/mese. Superata la soglia, entra in gioco la quota a prezzo variabile, per permetterti di beneficiare dei ribassi del mercato.

Sei un nuovo utente? Per te c’è il bonus digital di 60 euro – 30 euro per ciascuna fornitura -, che saranno erogati in sei rate distribuite nei primi 15 mesi di fornitura. Hera include anche vantaggi extra: dalla fatturazione mensile al diario dei consumi, che ti permette di monitorare quanto consumi mese per mese. Tramite l’app My Hera puoi visualizzare i tuoi dati in tempo reale.

Scegli Hera Hybrid Special: attivala ora

Hera Hybrid Special è la soluzione ideale se non vuoi solo bloccare la tariffa di luce e gas, ma vuoi adeguarla e approfittare dei ribassi di mercato. Attivare l’offerta è semplice: puoi farlo direttamente online in pochi minuti, anche attraverso un operatore Hera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy

Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy
Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette

Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette
Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre

Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre
NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari

NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari
Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy

Vuoi bollette prevedibili? Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus Energy
Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette

Hera Hybrid Special è l'offerta luce e gas per tagliare le bollette
Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre

Octopus mantiene il costo del gas sotto i 0,40 euro/Smc anche nel mese di novembre
NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari

NeN Energia: il fornitore che ti blocca la bolletta per sempre senza rincari
Eleonora Busi
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti