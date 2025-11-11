Prezzo fisso o variabile? Con l'offerta Hera combini i vantaggi di entrambi

Prezzo fisso e prezzo variabile in una sola offerta? Con Hera è possibile: la nuova tariffa Hera Hybrid Special combina, infatti, prezzo fisso per proteggerti dagli aumenti di mercato con il prezzo variabile per sfruttare i momenti di ribasso. In più, per i nuovi clienti, c’è un bonus digitale di 60 euro: ecco tutti i dettagli.

Come funziona la tariffa ibrida di Hera

Per la componente Luce, Hera Hybrid Special offre una tariffa fissa di 0,1349 €/kWh entro la soglia di consumo prevista. A questa si aggiunge un corrispettivo di commercializzazione di 12 €/mese e un’integrazione di 0,005 €/kWh legata al mercato e alla capacità.

Anche per la fornitura di gas, Hera Hybrid Special garantisce un prezzo fisso competitivo di 0,499 €/Smc entro soglia, oltre a un corrispettivo di 12 €/mese. Superata la soglia, entra in gioco la quota a prezzo variabile, per permetterti di beneficiare dei ribassi del mercato.

Sei un nuovo utente? Per te c’è il bonus digital di 60 euro – 30 euro per ciascuna fornitura -, che saranno erogati in sei rate distribuite nei primi 15 mesi di fornitura. Hera include anche vantaggi extra: dalla fatturazione mensile al diario dei consumi, che ti permette di monitorare quanto consumi mese per mese. Tramite l’app My Hera puoi visualizzare i tuoi dati in tempo reale.

Hera Hybrid Special è la soluzione ideale se non vuoi solo bloccare la tariffa di luce e gas, ma vuoi adeguarla e approfittare dei ribassi di mercato. Attivare l’offerta è semplice: puoi farlo direttamente online in pochi minuti, anche attraverso un operatore Hera.