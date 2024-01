PREZZO FOLLE per gli Auricolari senza fili di Xiaomi: solo 19€!

Se eri alla ricerca degli auricolari wireless perfetti a un prezzo basso, eccoli qui! Xiaomi Redmi Buds 4 Lite hanno praticamente quello che cerchi al prezzo scontatissimo di 43%. Falle tue ora a soli 19,99€ invece dei classici 34,99€.

Tutte le caratteristiche degli auricolari Xiaomi

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono caratterizzate da un design ergonomico che si adatta con precisione all’orecchio, assicurando un comfort ottimale, rendendo piacevole l’utilizzo prolungato. La confezione include gommini in silicone per garantire una perfetta aderenza a ogni conformazione auricolare.

Dotati della tecnologia Bluetooth 5.3, gli auricolari offrono una connessione stabile e veloce, riducendo il consumo della batteria e i problemi di interruzione. La possibilità di connessione simultanea a due dispositivi amplifica ulteriormente l’esperienza d’ascolto, garantendo praticità e versatilità.

Il driver dinamico con diaframma composito da 12 mm assicura una qualità audio eccezionale, con bassi profondi e alti cristallini. La tecnologia AAC si occupa di garantire un audio di alta qualità, anche quando si ascoltano file audio compressi. Parlando di autonomia, gli auricolari raggiungono le 5 ore con una singola ricarica, estendibile fino a 20 ore sfruttando la custodia di ricarica. Quest’ultima, compatta e leggera, si rivela pratica e portatile in ogni occasione.

Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite, con la loro resistenza all’acqua IPX4, sfidano sudore e pioggia, rendendoli adatti anche per attività all’aperto e sessioni di allenamento. Inoltre, non manca la funzione Google Fast Pair, che consente di connetterli rapidamente al telefono Android con l’apertura della custodia. E ovviamente sono dotati di un microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce o per utilizzare i comandi vocali.

Non perdere l’occasione di far tue le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.