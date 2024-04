PREZZO FOLLE per il mouse da gaming di CORSAIR: solo 23€!

Eri alla ricerca di un nuovo mouse per le tue sessioni di gaming competitivo? Eccotelo servito sul piatto d’argento! CORSAIR HARPOON PRO è un modello cablato, pensato sia per gli FPS che per i MOBA. E se ti stessi chiedendo il prezzo, costa solo 23,99€ grazie al ribasso del 20%!

Tutte le caratteristiche del mouse CORSAIR

Questo mouse è caratterizzato da una struttura incredibilmente leggera (pesa solamente 85 g) che garantisce comfort durante le sessioni di gioco più intense, mentre la sua forma ergonomica, con supporti laterali in gomma, assicura una presa salda e sicura.

La precisione e il controllo sono ai massimi livelli grazie al sensore ottico da 12.000 DPI. Questo garantisce un tracciamento ultra-preciso per reazioni rapide e movimenti impeccabili, offrendoti il massimo controllo in ogni situazione di gioco.

Inoltre, i sei pulsanti completamente programmabili ti consentono di personalizzare i comandi secondo le tue esigenze e creare macro complesse per ottenere un vantaggio competitivo.

Gli switch installati al disotto dei tasti sono gli Omron ad alta resistenza che assicurano una durata eccezionale fino a 20 milioni di clic, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.

Il mouse offre anche un tocco di stile e personalizzazione con la retroilluminazione RGB dinamica a due zone. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori ed effetti per personalizzare il look del tuo mouse e creare un’atmosfera di gioco immersiva. Grazie al software CORSAIR iCUE, puoi personalizzare l’illuminazione, programmare i pulsanti e creare macro complesse per ottimizzare il tuo mouse in base alle tue esigenze.

Inizia a dominare tutti i tuoi match con il mouse CORSAIR HARPOON PRO. Non fartelo scappare per un prezzo di soli 23,99€ grazie allo sconto del 20%!