PREZZO FOLLE per il Tapis Roulant Elettrico (solo 166€!)

Grazie a un tapis roulant elettrico potrai fare attività fisica comodamente a casa tua. Oggi, grazie all’incredibile sconto proposto da eBay, riuscirai a portarti a casa il modello pieghevole di HOMCOM a un prezzo veramente basso. Stiamo parlando di soli 166,55€ al posto dei classici 195,95€! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le peculiarità.

Tutte le caratteristiche del tapis roulant HOMCOM

Il tapis roulant pieghevole elettrico HOMCOM si presenta come un attrezzo per il cardio adatto a persone di tutte le età e livelli di fitness desiderose di allenarsi comodamente in casa senza compromettere qualità e sicurezza. Questo tapis roulant è caratterizzato da un motore da 1,5 HP, permettendo di raggiungere una velocità massima di 10 km/h, ideale sia per chi mira a migliorare la forma fisica che per chi desidera perdere peso.

La larghezza di 40 cm e la lunghezza di 110 cm della superficie del tappeto garantiscono un comfort ottimale durante l’allenamento, con un tappeto antiscivolo per prevenire cadute e incidenti. Il monitor LCD integrato fornisce informazioni utili come tempo, velocità, distanza e calorie bruciate, permettendo di tenere traccia dei progressi e impostare obiettivi realistici.

Per garantire la sicurezza, il tapis roulant è dotato di un pulsante di emergenza che interrompe immediatamente l’allenamento in situazioni necessarie. Il suo design pieghevole consente una chiusura rapida, occupando così minimo spazio. La personalizzazione dell’allenamento è facilitata da vari programmi preimpostati, offrendo la flessibilità di allenarsi in base alle esigenze e agli obiettivi individuali. Inoltre, la possibilità di regolare manualmente velocità e tempo consente la creazione di programmi su misura.

Inizia ad allenarti direttamente a casa tua con il tapis roulant HOMCOM. Grazie allo sconto eBay lo pagherai solo 166,55€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.