PREZZO FOLLE per la Fotocamera Istantanea Polaroid Now Gen 2

La Polaroid Now Generation 2 eccelle grazie al suo sistema di autofocus a due lenti, garanzia di fotografie nitide e dettagliate, indipendentemente dalla distanza del soggetto. Questa tecnologia avanzata seleziona automaticamente la lente più adatta per catturare il soggetto, assicurando risultati impeccabili in ogni scatto.

La pratica funzione di autoscatto consente poi di immortalare momenti spontanei senza l’ausilio di un fotografo esterno. Basta impostare il timer desiderato, e la Polaroid Now Generation 2 si occupa del resto, catturando istantanee perfette.

Tra le altre caratteristiche abbiamo la modalità doppia esposizione che offre un tocco artistico unico, permettendo di sovrapporre due scatti in un’unica immagine. Questa caratteristica apre le porte a sperimentazioni creative, giocando con luci, colori e soggetti per ottenere risultati sorprendenti e unici.

Con il 40% di materiali riciclati nella sua costruzione, dimostra l’impegno di Polaroid per la sostenibilità ambientale. Realizzata con materiali riciclabili come ABS e PC, la fotocamera riduce significativamente l’impatto ambientale. E anche il packaging della Polaroid Now Generation 2 segue il principio della sostenibilità, impiegando materiali riciclati e riciclabili. Inoltre, la fotocamera include un pratico cavo di ricarica USB-C, facilitando il processo di ricarica sia a casa che in viaggio.

Compatibile con le pellicole originali Polaroid i-Type e 600, la Polaroid Now Generation 2 mantiene la tradizione di catturare immagini nitide e vibranti, continuando l’eredità di qualità che ha reso Polaroid un marchio iconica a livello globale.