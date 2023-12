PREZZO FOLLE per Xiaomi 12 su eBay! (sconto di 551€)

Xiaomi 12 sfoggia un display AMOLED DotDisplay da 6.28 pollici con risoluzione Full HD+, che regala un’esperienza visiva eccezionale con immagini nitide. Grazie al refresh rate di 120Hz, l’interfaccia del telefono scorre fluidamente senza lag, mentre il touch sampling rate di 480Hz permette interazioni rapide e precise con il dispositivo.

Il cuore pulsante di Xiaomi 12 è rappresentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 1, un chip octa-core con una frequenza di clock massima di 3.0 GHz. Questo SoC garantisce prestazioni elevate e un’esperienza di gioco impeccabile, anche con i titoli più esigenti.

Per quanto riguarda la fotografia, il Xiaomi 12 presenta un sistema di tre fotocamere posteriori, composto da un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.88 e OIS (Optical Image Stabilization). Abbiamo poi un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel con apertura f/2.4 e FOV (Field of View) di 123 gradi. Completa il pacchetto un sensore macro teleobiettivo da 2 megapixel con apertura f/2.4 e AF (Auto Focus). La fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2.45, poi, è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Con una batteria da 4500 mAh, Xiaomi 12 garantisce un’autonomia notevole. La funzione di ricarica rapida a 67W consente di riempire completamente la batteria in soli 36 minuti, assicurando un rapido ritorno all’azione.

Dal punto di vista della connettività, il Xiaomi 12 supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il GPS, il GLONASS, il Galileo, il Beidou e il NavIC. Inoltre, il telefono è dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel display e di un sistema di sblocco con riconoscimento facciale, garantendo sicurezza e facilità d’uso.