Prezzo fuori di testa: Monitor Samsung S3 27’’ svenduto su Amazon

Svenduto su Amazon, il Monitor Samsung S3 da ben 27 pollici è in offerta a un prezzo fuori di testa. Tutti lo stanno acquistando. Provaci anche tu prima che finisca la promozione! Lo porti a casa con meno di 100 euro. Infatti, solo per adesso costa 98,90 euro, invece di 129,90 euro. Si tratta di un prezzo super interessante vista la qualità che offre.

Questo monitor è perfetto soprattutto per la produttività, ma non disdegna neanche qualche gioco. Con un pannello IPS da 27 pollici e una risoluzione a 1920 x 1080 Full HD assicura uno spazio di lavoro per i tuoi occhi incredibile. Ideale quindi per produttività e lavoro, include anche la modalità Eye Saver Mode per evitare l’affaticamento degli occhi.

Nondimeno, questo gioiellino è ottimo anche per il gaming. Infatti, offre fino a 100Hz di frequenza di aggiornamento con 5ms. Quindi è estremamente fluido e particolarmente reattivo. L’attacco HDMI garantisce prestazioni eccellenti e una qualità nei dettagli insuperabile. Non perderti questa occasione su Amazon, hai anche la consegna gratuita inclusa con Prime.

Monitor Samsung S3: il 2 in 1 perfetto per chi cerca una soluzione completa

Il Monitor Samsung S3 da 27 pollici è la soluzione perfetta per chi cerca in una soluzione più applicazioni. Infatti, si tratta del 2 in 1 ideale per chi vuole produttività, comfort e gaming. Il pannello IPS offre colori perfetti e una visione inalterata da qualsiasi angolazione. Il refresh rate a 100Hz una fluidità incredibile per il gaming e la Eye Saver Mode un comfort top per i tuoi occhi.

I colori sono straordinari su tutto il display grazie alla tecnologia IPS del pannello. Brillanti e nitidi anche quando cambi angolazioni. Inoltre, i toni e le sfumature vengono rappresentati uniformemente. L’azione non manca grazie ai 100Hz di refresh rate che riducono il ritardo e la sfocatura del movimento. E con la modalità Game Mode individui anche i nemici nascosti nel buio.

Mettilo sulla tua scrivania senza problemi grazie al suo design ultra slim e le cornici ultra sottili. Connettività multipla, HDMI e D-Sub, per una maggiore flessibilità. Scegli adesso il Monitor Samsung S3 a meno di 100 euro su Amazon!