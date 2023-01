Pixel 7 è in sconto al prezzo minimo storico

Google Pixel 7 non ha certo bisogno di presentazioni: è lo smartphone Android per eccellenza, progettato con l’obiettivo di offrire il meglio in termini di prestazioni, funzionalità, comparto fotografico e autonomia. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare che si trova al prezzo minimo storico su Amazon nella sua colorazione Bianco ghiaccio.

La super offerta di Amazon su Google Pixel 7

Integra ovviamente l’ultima versione del sistema operativo, garantendo la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti per gli anni a venire. Queste, invece, le sue specifiche tecniche principali: display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (90 Hz, Gorilla Glass Victus), processore Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50+12 megapixel (wide+ultrawide) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 4.355 mAh con ricarica rapida. Per altre informazioni puoi consultare la descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, puoi acquistare Google Pixel 7 (Bianco ghiaccio) al prezzo finale di 603 euro, il suo minimo storico. Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratis in un solo giorno. Ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua.

Con una spesa del tutto simile, a pochi euro di differenza, puoi allungare le mani anche sulle altre due colorazioni in vendita: Nero ossidiana e Verde cedro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.