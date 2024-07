MINIMO STORICO per iPhone 15 Plus (anticipa il Prime Day)

iPhone 15 Plus è in sconto di 230 euro nella sua versione con 128 GB di memoria interna, grazie all’offerta di Amazon che anticipa il Prime Day. Lo smartphone della mela morsicata non era mai stato così conveniente. Oggi raggiunge il suo prezzo minimo storico, per un’occasione da cogliere al volo e che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

iPhone 15 Plus oggi in sconto di 230 euro

Con sistema operativo iOS e supporto garantito per le funzionalità più avanzate, così come per tutti gli aggiornamenti rilasciati da Apple nei prossimi anni, integra specifiche tecniche di fascia alta. Ecco le caratteristiche principali (per l’elenco completo rimandiamo alla descrizione completa).

Display Super Retina XDR da 6,7 pollici con pannello OLED e risoluzione 2796×1290 pixel;

chip A16 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core, Neural Engine 16-core;

doppia fotocamera posteriore da 48+12 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, Ultra Wideband e NFC;

batteria con autonomia elevata e supporto alla ricarica wireless;

design con Ceramic Shield frontale e vetro a infusione di colore posteriore.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 230 euro che trovi in questo momento e acquista iPhone 15 Plus al prezzo minimo storico di 899 euro. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra nero, verde, giallo e rosa, la spesa non cambia. Come già scritto, si tratta della versione con 128 GB di memoria interna.

Non c’è bisogno di aspettare il Prime Day per approfittarne. Effettua adesso l’ordine su Amazon, è direttamente l’e-commerce a occuparsi della vendita e della spedizione, per il massimo dell’affidabilità. Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto, potrebbero variare a seconda della disponibilità, ma solitamente non superano i pochi giorni.