PREZZO MINIMO STORICO per il notebook HP 250 G9

Perfetto per il lavoro nell’ambito della produttività quotidiana, adatto anche allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero (per streaming e altro), HP 250 G9 è oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il notebook, compatto e bello da vedere, fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza. Grazie all’offerta dell’e-commerce è possibile metterlo sulla scrivania con una spesa davvero contenuta.

HP 250 G9: super offerta per il notebook

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate dal portatile: display con diagonale da 15,6 pollici e risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel N4500, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e USB-C, uscita video HDMI per il collegamento a un monitor esterno o al televisore, slot Ethernet, jack audio, lettore SD e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per garantire l’accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa. Il design è quello compatto ed elegante visibile in queste immagini.

In offerta al prezzo finale di soli 289 euro, invece di 395 euro come da listino, HP 250 G9 è il miglior affare di oggi nella categoria notebook su Amazon. Lo sconto del 27% è applicato in automatico, non serve attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e completare l’ordine.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto: non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.