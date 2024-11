PREZZO MINIMO STORICO (-94€) per Xiaomi Redmi Note 13

È in corso un’offerta a tempo su Amazon che ti permette di acquistare Xiaomi Redmi Note 13 al suo prezzo minimo storico. Lo smartphone è proposto con uno sconto di 94 euro rispetto al listino ufficiale, ma solo fino all’esaurimento delle unità in promozione. Conta oltre 5.100 recensioni sull’e-commerce e il voto medio è 4,4/5.

Xiaomi Redmi Note 13 è in forte sconto

La scocca ha certificazione IP54. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Ecco elencate di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per tutti gli altri dettagli fai un salto sulla pagina dedicata.

Display AMOLED da 6,67 pollici (2400×1080 pixel, 120 Hz);

processore Qualcomm Snapdragon 685;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel;

selfie camera frontale da 16 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

microSD, GPS, NFC, lettore di impronte digitali e jack audio;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

In questo momento puoi acquistare lo smartphone Redmi Note 13 di Xiaomi, nella versione 8/256 GB, al prezzo finale di soli 155 euro (invece di 249 euro come da listino ufficiale) nella colorazione Midnight Black, quella visibile nell’immagine qui sotto. Lo sconto di 94 euro è applicato in automatico, non servono coupon. Attenzione però: trattandosi di un’offerta a tempo rimarrà disponibile ancora per poco.

Se è un regalo di Natale, non ci sono problemi: lo potrai eventualmente restituire fino a metà gennaio 2025. È venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari. La disponibilità è immediata e, se lo compri ora, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.