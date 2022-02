Prezzo ridicolo su questa chiavetta USB Sandisk: 64GB per il 2 in 1

Pensare di acquistare una chiavetta USB 2 in 1 è già un passo in avanti, ma se stavi aspettando il momento giusto: eccotelo servito qua sul piatto d’argento. Questo meraviglioso prodottino di SanDisk è scontato in modo eccezionale, lo aggiungi al carrello su Amazon e lo paghi appena 14,99€ grazie al ribasso del 62%. Da una parte un connettore USB A e dall’altro un Type C per non avere limiti.

Le spedizioni? Completamente gratuite con Prime attivo.

Chiavetta USB: due possibilità con un solo oggetto

La tecnologia va avanti ed è per questo che devi puntare a nuovi dispositivi. Questo di Sandisk fa al caso tuo perché in una sola mossa lo utilizzi come vuoi e dove vuoi, letteralmente. Grazie al doppio connettore non conosce limiti tant’è che puoi attaccarlo anche a tablet e smartphone per passare da una parte all’altra i file che ti interessano.

Comodissima perché non occupa spazio, con una mossa scegli quale uscita sfruttare grazie al design retraibile. Subito a tua disposizione hai 64 GB con cui fare ciò che più vuoi. Infatti passi foto, musica, video, film, documenti, cartelle intere… che limiti hai?

Conta che grazie alla possibilità di utilizzarla con dispositivi mobile, funziona anche come upgrade della memoria stessa. Tanto è piccola quindi puoi averla sempre dietro così quando ti serve qualcosa, due secondi e la hai a disposizione.

Che dirti se non che il ribasso che supera il 60% è una vera occasione. Sei pronto a coglierla? Apri Amazon e aggiungila al carrello subito, la paghi appena 14,99€ e la ricevi a casa. Se possiedi un abbonamento Prime, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

