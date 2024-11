Prezzo stracciato per CMF Watch Pro 2, lo smartwatch di Nothing

Al prezzo stracciato proposto oggi da Amazon, CMF Watch Pro 2 è un vero e proprio affare se stai cercando un nuovo smartwatch, per te o da regalare in vista delle festività. Prodotto dal marchio Nothing e lanciato sul mercato solo pochi mesi fa, integra molti punti di forza, a partire dall’autonomia fino a 11 giorni con una sola ricarica. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro.

CMF Watch Pro 2: le caratteristiche dello smartwatch

Ha in dotazione un display AMOLED da 1,32 pollici personalizzabile con oltre 100 quadranti diversi, funzionalità avanzate sia per il monitoraggio dell’attività fisica (con supporto a oltre 120 modalità e allenamenti) che per quello della salute, la connettività Bluetooth e il supporto alle gesture. Non mancano poi il modulo GPS per la geolocalizzazione precisa e il microfono con riduzione del rumore AI per le chiamate. Per altre informazioni dai un’occhiata alla scheda dell’orologio.

Approfitta della promozione in corso e acquista CMF Watch Pro 2 al prezzo finale di soli 55 euro, invece di 69 euro come da listino ufficiale. Lo sconto è applicato in automatico e puoi scegliere liberamente quale colorazione dello smartwatch di Nothing da mettere al polso tra Dark Grey, Orange, Ash Grey e Blue, la spesa non cambia.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni al massimo se lo ordini adesso. Se hai intenzione di metterlo sotto l’albero di natale per fare un regalo hi-tech, nessun problema: per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino a metà gennaio.