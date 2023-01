La microSD 256GB di Samsung è a prezzo stracciato

Il massimo dell’affidabilità e prestazioni senza compromessi, per le microSD della linea Samsung EVO Select, protagoniste oggi su Amazon con offerte dedicate: quella da 256 GB è acquistabile a prezzo stracciato, con spedizione gratuita e consegna immediata. Un’ottima occasione per prendersi cura dei propri dati.

Samsung EVO Select: forte sconto sulle microSD

Compatibile con tutti i dispositivi, grazie anche all’adattatore SD in dotazione (smartphone, tablet, computer, lettori multimediali, fotocamere, videocamere ecc.), arriva fino alla velocità di 130 MB/s nel trasferimento, così da soddisfare anche i più esigenti. Il design è stato progettato per resistere ad acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute accidentali e usura. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la microSD da 256 GB della serie Samsung EVO Select al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 49,99 euro come da listino, grazie all’offerta Amazon al -30%. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se la ordini subito entro sabato sarà da te.

Si trova oggi in forte sconto anche la versione da 128 GB della stessa linea, proposta a soli 19,99 euro invece di 24,99 euro.

