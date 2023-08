Mini PC con AMD Ryzen, 16/512GB e W11 a prezzo stracciato

Ottimo per lavoro, studio e tempo libero, NiPoGi AM06 PRO è protagonista oggi di un forte sconto su Amazon che lo rende un affare da cogliere al volo. A caratterizzare il Mini PC è un design compatto e al tempo stesso curato nei minimi dettagli per favorire la dissipazione del calore in modo efficiente e silenzioso, garantendo al tempo stesso prestazioni elevate.

NiPoGi AM06 PRO: grande occasione su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen5 5500U con chip grafico AMD Radeon 7, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD NVMe PCIe 2280 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Nell’immagine qui sopra è possibile apprezzarne il design con dimensioni davvero contenute: solo 13,2×13,2×5 centimetri. Queste, invece, le porte in dotazione: Ethernet, USB 2.0 e 3.0 Type-A e Type-C, jack audio, uscite video HDMI e DisplayPort che insieme alla USB-C permettono il collegamento simultaneo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, NiPoGi AM06 PRO è in sconto su Amazon al prezzo finale di soli 309 euro. Un’occasione da cogliere al volo, per mettere sulla scrivania un computer completo di tutto per la produttività, lo studio, l’intrattenimento e la navigazione, a fronte di una spesa davvero contenuta.

Vale infine la pena sottolineare la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in 24 ore: in altre parole, chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa già domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

