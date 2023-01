Prezzo stracciato per la pendrive Kingston da 64GB

Non è un caso se Kingston DataTraveler Exodia è la pendrive più venduta su Amazon: all’affidabilità del marchio si aggiungono una velocità molto elevata nel trasferimento dati e un design senza compromessi. Oggi segnaliamo su queste pagine la versione da 64 GB in vendita a prezzo stracciato grazie a uno sconto applicato in automatico.

La pendrive più venduta, in sconto: Kingston DataTraveler Exodia

Basata sullo standard USB 3.2, riduce al minimo le attese durante la scrittura e la lettura dei file. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un cappuccio protettivo, l’anello per agganciarla al portachiavi e dimensioni che si attestano a 67x21x10 millimetri (11 grammi di peso). Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive da 64 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia al prezzo finale di soli 6 euro, grazie allo sconto Amazon in corso. Meglio approfittarne prima del sold out.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime: se la ordini subito entro domani sarà a casa tua o la potrai ritirare in uno dei tanti Locker presenti in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.