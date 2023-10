PREZZO STRACCIATO per la pendrive USB Kingston da 128 GB

Metti in tasca 128 GB con Kingston DataTraveler Exodia M, la pendrive protagonista oggi di uno sconto del 34% su Amazon. Il brand è quello che tutti conoscono, tra i leader nel mercato delle soluzioni per lo storage. Grazie alla promozione in corso, il prezzo finale scende a soli 10,49 euro.

Kingston, la pendrive da 128 GB a -34%

Dal punto di vista delle prestazioni, l’impiego della tecnologia USB 3.2 permette di ottenere una velocità molto elevata durante la lettura e la scrittura dei contenuti. La compatibilità è inoltre garantita con tutti i dispositivi dotati di uno slot Type-A, quello tradizionale. E il design? Le dimensioni sono estremamente compatte (67x22x12 millimetri, 10 grammi di peso) con cappuccio protettivo removibile e anello per agganciarla al portachiavi. Vuoi saperne di più? Visita la scheda del prodotto.

La promozione in corso su Amazon con lo sconto del 34% sul listino (applicato in automatico, non servono coupon né codici) permette di acquistare la pendrive USB 3.2 da 128 GB della serie Kingston DataTraveler Exodia M al prezzo finale di soli 10,49 euro. Considerando il marchio, è un affare.

Si può inoltre contare sulla consegna gratuita a domicilio con spedizione immediata. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, entro domani la si riceverà direttamente a casa, senza spese extra per il trasporto. Sei pronto a metterla in tasca?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.