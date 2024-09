PREZZO STRACCIATO per Xiaomi Smart Band 8: mai così basso

Oggi puoi metterti al polso Xiaomi Smart Band 8 al suo prezzo minimo storico di soli 28,99 euro. È lo smartband per eccellenza, il dispositivo indossabile universalmente riconosciuto come uno dei più affidabili e versatili, adatto al fitness e al monitoraggio della salute, che non ha bisogno di presentazione. Approfitta del forte sconto.

Xiaomi Smart Band 8 al prezzo minimo storico

I punti di forza sono davvero tanti: dal telaio in metallo alla possibilità di personalizzare l’aspetto scegliendo tra molti cinturini diversi, dal display AMOLED a colori da 1,62 pollici (con frequenza di aggiornamento da 60 Hz) all’autonomia di 16 giorni con una sola ricarica della batteria. Tutto questo senza dimenticare la resistenza all’acqua, le tante modalità di allenamento supportate (più di 150 diverse) e la modalità Pebble per un’esperienza di corsa professionale. Si occupa anche di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca oltre a tenere traccia del ciclo mestruale. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Xiaomi Smart Band 8 nella colorazione Avorio è al prezzo di appena 28,99 euro, il suo minimo storico da quando è arrivato sul mercato. Non è mai stato così conveniente fin dal lancio e lo sconto del 28% sul listino è applicato in automatico (non servono coupon). Considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba: approfittane prima del sold out.

Vuoi metterlo subito al polso? La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni. Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita a carico di Amazon, che si occupa direttamente anche della vendita e della spedizione.