PREZZO STRACCIATO per la Smart TV 4K di METZ da 50 pollici

Vale la pena segnalare l’offerta di Amazon che oggi propone la Smart TV 4K della linea METZ MUC7000, nella sua versione da 50 pollici, al prezzo minimo storico. Progettata dal marchio tedesco con alle spalle oltre 80 anni di esperienza nel settore, ha tutto ciò che serve per l’intrattenimento in salotto.

L’offerta Amazon sulla Smart TV 4K di METZ

Partiamo dal software: c’è la piattaforma Android TV con supporto a tutte le principali piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, RaiPlay, Disney+ ecc.) senza dimenticare la tecnologia Chromecast integrata. Il telecomando è dotato di microfono per impartire comandi vocali all’Assistente Google e sono presenti le certificazioni Dolby e DTS. Ciliegina sulla torta, la modalità HDR e la connettività wireless. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Tra i punti di forza va sicuramente citato il design con bordi ultrasottili a circondare il pannello Ultra HD: volendo, si può appendere a parete. Al prezzo finale di soli 299 euro, invece di 419 euro come da listino, la Smart TV 4K da 50 pollici della serie METZ MUC7000 è un ottimo affare. Lo sconto di 120 euro è applicato in automatico e se si tratta di un regalo di Natale ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per l’eventuale reso a costo zero.

Segnaliamo infine che il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo. Scegliendo di effettuare subito l’ordine arriverà direttamente a casa entro 48 ore. Le centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova il televisore lo promuovono con un voto medio pari a 4,1/5 stelle.

