 PREZZO STRACCIATO per la TV 4K da 43 pollici di Hisense
Tecnologia Tv Monitor
Diagonale da 43 pollici e pannello con risoluzione 4K per la TV Hisense in offerta a tempo su Amazon: così ottieni il doppio sconto.

Pronta per lo streaming e ottimizzata per il gaming, Hisense 43E63NT è la TV 4K perfetta per chi cerca un modello da 43 pollici da mettere in salotto. Oggi la trovi in offerta a tempo su Amazon, grazie alla promozione messa in campo dall’e-commerce per festeggiare i suoi 15 anni in Italia: usa il codice IT15Y al check out. È ovviamente garantito il pieno supporto al nuovo digitale terrestre per la ricezione di tutti i programmi trasmessi in alta definizione.

Compra la TV 4K a soli 221 euro

Hisense 43E63NT: la TV 4K è in offerta a tempo

Arricchita da funzionalità smart, ha in dotazione un pannello con risoluzione 3840×2160 pixel per immagini nitide e dettagliate, supporta Dolby Vision, HDR10+ e HLG per una resa visiva più realistica e luminosa, mentre il sistema operativo VIDAA U7 con Alexa integrato rende semplice e intuitivo l’accesso ai contenuti e il controllo vocale. Non mancano po AirPlay 2 e Android Screen Sharing per condividere facilmente contenuti da smartphone e tablet, mentre l’audio DTS Virtual X con connettività Bluetooth assicura un suono coinvolgente e senza fili. Scopri di più nella descrizione completa.

Hisense 43E63NT, TV 4K da 43 pollici

Approfitta del doppio sconto: la prima riduzione della spesa è automatica, per ottenere la seconda devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare. In questo modo, potrai acquistare la TV 4K da 43 pollici di Hisense (modello 43E63NT) al prezzo finale di soli 221 euro. Attenzione, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe risultare esaurita a breve, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito. È prevista la consegna gratis in un solo giorno.

Hisense TV 43″ 4K Ultra HD 43E63NT, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

Oggi si conclude il mini evento per i 15 anni di Amazon.it: ultime ore per approfittare delle offerte. Nella pagina dedicata trovi la selezione delle occasioni migliori.

Pubblicato il 4 set 2025

4 set 2025
