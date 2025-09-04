PREZZO STRACCIATO per la TV 4K da 43 pollici di Hisense

Pronta per lo streaming e ottimizzata per il gaming, Hisense 43E63NT è la TV 4K perfetta per chi cerca un modello da 43 pollici da mettere in salotto. Oggi la trovi in offerta a tempo su Amazon, grazie alla promozione messa in campo dall’e-commerce per festeggiare i suoi 15 anni in Italia: usa il codice IT15Y al check out. È ovviamente garantito il pieno supporto al nuovo digitale terrestre per la ricezione di tutti i programmi trasmessi in alta definizione.

Hisense 43E63NT: la TV 4K è in offerta a tempo

Arricchita da funzionalità smart, ha in dotazione un pannello con risoluzione 3840×2160 pixel per immagini nitide e dettagliate, supporta Dolby Vision, HDR10+ e HLG per una resa visiva più realistica e luminosa, mentre il sistema operativo VIDAA U7 con Alexa integrato rende semplice e intuitivo l’accesso ai contenuti e il controllo vocale. Non mancano po AirPlay 2 e Android Screen Sharing per condividere facilmente contenuti da smartphone e tablet, mentre l’audio DTS Virtual X con connettività Bluetooth assicura un suono coinvolgente e senza fili. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfitta del doppio sconto: la prima riduzione della spesa è automatica, per ottenere la seconda devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare. In questo modo, potrai acquistare la TV 4K da 43 pollici di Hisense (modello 43E63NT) al prezzo finale di soli 221 euro. Attenzione, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe risultare esaurita a breve, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito. È prevista la consegna gratis in un solo giorno.

