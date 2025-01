PREZZO STRACCIATO per Xiaomi Redmi Watch 5 Lite: occasione

Xiaomi ha portato sul mercato Redmi Watch 5 Lite solo pochi mesi fa, per rinnovare il catalogo dei suoi dispositivi indossabili, ottenendo subito ottime recensioni. Oggi ti segnaliamo che puoi acquistare lo smartwatch in forte sconto su Amazon, grazie all’offerta dedicata che lo porta al suo prezzo minimo.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, l’offerta sullo smartwatch

Ha dalla sua davvero tanti punti di forza: l’autonomia fino a 18 giorni con una sola ricarica della batteria, il display AMOLED da 1,96 pollici a colori e touch in alta risoluzione (personalizzabile scegliendo tra oltre 200 quadranti), il supporto alla tecnologia GNSS integrato, il microfono con riduzione del rumore per le telefonate, la connettività Bluetooth, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM e la possibilità di monitorare con precisione oltre 150 modalità di allenamento, un vero e proprio alleato per il fitness e l’attività fisica. Inoltre, il cinturino in TPU è morbido, resistente alla deformazione, impermeabile e comodo. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Da listino ufficiale costerebbe 52,99 euro, ma grazie al forte sconto del 25% proposto oggi, puoi acquistare Xiaomi Redmi Watch 5 Lite al prezzo minimo storico di soli 39,90 euro, il più basso di sempre da quando lo smartwatch è in vendita. La colorazione è Black, quella elegante e minimalista visibile nell’immagine qui sotto.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione, entrambe gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Se lo ordini adesso, potrai indossare l’orologio al polso (o regalarlo) già entro domani, ricevendolo direttamente a casa tua con la consegna gratuita.