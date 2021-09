Prezzo super conveniente per questo laptop estremo di MSI

Se sei un professionista o uno studente, e vuoi un laptop ad altissime prestazioni, ma senza spendere cifre da capogiro, oggi abbiamo un’offerta davvero sensazionale da suggerirti. Stiamo parlando dell’MSI Prestige 14 Evo, un laptop FreeDOS di fascia alta con una dotazione hardware estrema.

PC portatile MSI Prestige 14 Evo: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno dei nuovissimi portatili che rientrano nella piattaforma Evo di Intel. Evo è una gamma di laptop premium sviluppati in collaborazione con i maggiori produttori e pensati per l’utilizzo professionale, o comunque per elevati flussi di lavoro. La soluzione di MSI offre un processore Intel Core i7-1185G, undicesima generazione basata sul nodo a 10nm e dotato della nuova scheda video integrata Intel Iris XE. Il PC supporta inoltre il protocollo Thunderbolt 4 che permette di collegare una scheda video discreta esterna rendendolo un vero e proprio PC da gaming. Alla CPU si affiancano ben 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe 4.0 da 512GB. Il display è un Full HD (1920×1080) IPS, in grado di ruotare a 180 gradi, ideale in caso di presentazioni.

La tastiera è retroilluminata e presenta un layout italiano completo. In sostanza, parliamo di un PC dalle performance a dir poco notevoli, in grado di gestire qualsiasi operazione con la massima fluidità e reattività. Dal punto di vista delle connessioni non manca assolutamente nulla. La doppia porta USB Type-C sul lato sinistro, con supporto alla specifica Thunderbolt 4, permettono di collegare qualsiasi dispositivo, HUB inclusi. Grazie al Power Delivery, attraverso un’unica porta USB, potremo collegare tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno, e contemporaneamente ricaricare il computer. Non manca tuttavia una porta USB Type-A tradizionale, per collegare eventuali periferiche di input, o altri dispositivi con il classico standard. Integrato anche un pratico lettore di schede SD, decisamente comodo per fotografi e videografi che quotidianamente utilizzano questi supporti. Chiudono le connessioni wireless che offrono sia Wi-Fi dual band che Bluetooth. Ottima anche la batteria che garantisce circa 9 ore di autonomia, grazie alla gestione intelligente dell'alimentazione.

Grazie ad uno sconto del 21%, su Amazon è possibile acquistare il laptop a soli 1099 euro per un risparmio di ben 300 euro sul prezzo di listino.