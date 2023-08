Prezzo TOP Norton 360 Premium: inizia subito a proteggere il PC

È possibile avere in un unico abbonamento antivirus e VPN insieme per la protezione dei dispositivi? Se scegli Norton 360 Premium, ciò diventa possibile.

Si tratta della suite più completa offerta da Norton, la migliore società nel campo della sicurezza informatica.

Ora, con la promozione attuale, può acquistare l’abbonamento a Norton 360 Premium con lo sconto del 63%, che fa calare il prezzo di listino a 39,99 euro il primo anno.

La protezione non si limiterà soltanto a un solo dispositivo, poiché con un unico abbonamento potrai proteggere fino a 10 dispositivi tra Android, iOS, Windows e Mac.

Prezzo TOP Norton 360 Premium: ecco cosa trovi nel pacchetto

Nel pacchetto a prezzo TOP Norton 360 Premium troverai un antivirus che rileva e blocca in tempo reale ogni tipo di minaccia online e offline e il servizio Secure VPN per proteggere la tua privacy online. Ma non finisce qui.

È anche disponibile un password manager multi-piattaforma per generare password sicure e uno spazio cloud da 75 GB in cui effettuare il backup di tutti i tuoi dati più importanti.

Hai anche a disposizione il tool SafeCam per Pc, il quale protegge la tua webcam dagli accessi non autorizzati.

A chiudere il cerchio il servizio Dark Web Monitoring e il tool Protezione Minori. Il primo scova le tue informazioni nel dark web, mentre il secondo protegge i minori dai pericoli della rete durante la navigazione.

Insomma, come vedi con Norton 360 Premium hai tutto quello che ti serve per proteggere te e i tuoi cari da tutte le minacce informatiche.

Devi soltanto cliccare qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno scontato del 63%, pagando soltanto 39,99 euro.

