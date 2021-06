Prime Day 2021: le offerte lampo da non perdere oggi

Gli Amazon Prime Day 2021 entrano nel vivo con l'ultimo giorno di offerte e per dare il tutto per tutto con il grande evento di chiusura, eccovi le offerte lampo da non perdere assolutamente. Amazon, infatti, è famosa per mettere alcune promozioni solo per poche ore e solo in quantità limitate e nel corso di questo evento della durata di due giorni non poteva esimersi dall'inserire nella piattaforma alcune offerte davvero succulente. Scopriamo, quindi, insieme le più interessanti.

Prime Day 2021: le offerte lampo più interessanti

Iniziamo con il Fire TV Stick dotato anche di telecomando dotato di comando vocale Alexa con cui potete usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app vi permettono anche di aprirle rapidamente. Inoltre, potete accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando. Questa versione aggiornata dell'iconico Fire TV Stick può essere vostro a soli 24,99 euro invece dei consueti 39,99 euro.

Continuiamo con le lampadine Smart della Aisirer vendute in un set da 2 pezzi. La loro “intelligenza” consente all'utilizzatore di poterle gestire mediante smartphone o ancora mediante i controlli vocali. Per poter utilizzare quest'ultima funzione, però, è richiesta la presenza di un assistente vocale in casa come ad esempio Amazon Alexa o Google Home. In particolar modo, le lampadine sono dimmerabili e quindi la loro intensità di luce può essere modificata a proprio piacimento. Il prezzo passa da 24,99 euro a soli 15,19 euro.

In offerta lampo anche il nuovo Echo Show 5 con cui potete impostare sveglie e timer, controllare il vostro calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata con la telecamera da 2 MP e godervi musica e serie TV in streaming, usando solo la vostra voce. Potete anche gestire i vostri dispositivi di domotica e il suo prezzo è di soli 49,99 euro invece di 84,99 euro.

Per la vostra cucina interessanti anche la friggitrice ad aria Hosome 7L e la macchina del caffè Bialetti Mokona. La prima è progettata e pensata per tutta la famiglia dato il suo spazioso cestello di frittura da 7L che consente di preparare fino a 5-6 porzioni o cuocere un pollo intero in una sola volta. Il suo prezzo passa da 200 euro a 119,99 euro. La seconda, invece, presenta un design iconico ed è ideale per preparare facilmente un cappuccino denso e cremoso come al bar. Il suo prezzo è di soli 89,90 euro invece di 119,90 euro.