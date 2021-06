Prime Day 2021, sconti PAZZI sulle smart tv

Definirli “sconti pazzi” è d'obbligo, perché il Prime Day ha portato alle massime conseguenze la potenza di fuoco del marketplace proprio nel comparto dei televisori smart. Bisogna infatti considerare che questo settore esce da settimane di sconti molto importanti in occasione dell'inizio degli Europei di Calcio, dove i brand hanno messo in campo i migliori prezzi di sempre sui modelli di ultima generazione, dunque era lecito attendersi un Prime Day con profilo discreto.

Così, invece, non è. Molti modelli, peraltro con prezzi decisamente importanti, stanno sperimentando in queste ore sforbiciate ulteriori sul prezzo e le grandi dimensioni si accompagnano fedelmente ad alte scontistiche. Ci troviamo dunque nuovamente, a distanza di appena due settimane dall'ultima sforbiciata, ai migliori prezzi dell'anno e ad una nuova ed ennesima occasione per mettersi in casa un fondamentale abilitatore di emozioni tramite cinema o tv.

Ecco alcuni consigli, dai quali partire per scegliere la migliore per sé e per il proprio salotto.

TV smart, prezzi TOP

LG OLED48C14LB è una tv da 48 pollici il cui prezzo scende da 1699 a 1149 euro con un risparmio netto di 550 euro: nelle settimane scorse era arrivata nella migliore delle ipotesi a 1279 euro, dunque si tratta dell'ennesimo importante scalino al ribasso che consente un ulteriore risparmio.

Mentre l'alternativa da 55 pollici ha uno sconto che scende al 21%, la versione da 65 pollici garantisce ben 700 euro di risparmio totale.

Altro modello di tutto interesse è la Crystal UHD 4K 55AU8070 di Samsung da 55 pollici: anche in questo caso il prezzo scende al di sotto della soglia garantita con le offertissime della scorsa settimana e lo sconto complessivo si assesta a ben 300 euro.

Ma gli sconti abbracciano anche l'area low-cost: una Hisense da 32 pollici da 219 euro scende a soli 179,99 euro ed anche in questo caso il prezzo è il migliore mai sperimentato su Amazon prima di oggi.

La grande opportunità di queste ore non è dettata soltanto da sconti puntuali su pochi modelli. In realtà la scelta è incredibilmente ampia, per ogni dimensione e per ogni portafoglio. Tutte le smart tv in offerta speciale le trovi qui: c'è davvero l'imbarazzo della scelta, purché si abbia la prontezza di scegliere ed acquistare prima che la clessidra del Prime Day termini il suo tempo.