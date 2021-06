Prime Day 2021, sprint finale: Galaxy Watch3 (-36%)

Fin dal primo giorno, Samsung ha scommesso sul classico nel proprio impegno nel mondo degli smartwatch: a livello formale devono restare degli orologi, anche se a livello sostanziale accluderanno sempre più funzioni, intelligenza, sensori e originalità. Samsung Galaxy Watch3 porta nel Prime Day questo spirito, confermandosi al tempo stesso tra i più classici (nelle linee) ed i più avanzati (nella tecnologia) tra gli smartwatch sul mercato. Ma non solo: si presenta anche come tra i più scontati, visto che il prezzo cade alla soglia dei 259,88 euro con ben 150 euro risparmiati per chi ha la prontezza di approfittarne entro questa stessa sera.

Samsung Galaxy Watch3

Il Prime Day, infatti, sta per terminare e si porterà appresso tutta la marea di opportunità che questa edizione ha offerto. Il Galaxy Watch3 è tra queste, con il suo cinturino in pelle ad accompagnare una cassa in acciaio da 41 o 45mm (la differenza in termini di prezzo è nell'ordine dei 45 euro) e con una batteria da 340 mAh a supporto dell'intelligenza di bordo. La certificazione IP68 è garanzia di durata e resistenza, mentre le funzioni sono tali da poter considerare lo smartwatch sia come un oggetto di utilità quotidiana (per ore, appuntamenti, chiamate, messaggi), sia come tracker per lo sport (cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, controllo della riproduzione musicale e altro ancora).

Il quadrante super AMOLED è in Gorilla Glass DX da 1,4 pollici. Molteplici le funzionalità applicabili, sia passando dai pulsanti fisici che da display o ghiera rotante. Uno smartwatch completo e raffinato, premiato dal mercato e dalle recensioni, nonché baciato sulla fronte dal Prime Day: ultime ore per approfittare della grande occasione.