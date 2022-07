Prime Day 2022: tutti i Chromebook in offerta

Compatti, versatili ed economici, ancor di più in questi due giorni di Prime Day su Amazon. Stiamo parlando dei Chromebook, computer portatili con sistema operativo Chrome OS particolarmente adatti a navigazione, studio e intrattenimento multimediale, ma che con la giusta dotazione hardware possono gestire con disinvoltura anche la produttività, in ufficio o in movimento.

I migliori Chromebook in offerta al Prime Day

Diamo dunque uno sguardo a quelli che sono i modelli in promozione, passando in rassegna le loro caratteristiche più importanti. Ognuno scelga quello adatto a soddisfare le proprie esigenze.

