Prime Day 2022: le migliori Smart TV in offerta, sconti fino al 61%

Con l’inizio dei Prime Day 2022 su Amazon, credimi c’è aria di affare in tutte le categorie. Gli sconti più pazzi? Si stanno registrando nella categoria Smart TV dove puoi acquistare i modelli più in voga con ribassi fino al 61%.

Non ti preoccupare perché ce n’è per tutte le tasche e soprattutto per tutte le esigenze. Modelli OLED, QLED, LED da 40, 50 e 60 pollici. In realtà c’è così tanta scelta che un po’ la testa gira, ma se vuoi acquistare un elettrodomestico nuovo questo è il tuo momento.

I servizi Prime sono ovviamente attivi quindi paghi e ricevi il tuo prodotto a casa in uno o due giorni, in molti casi è possibile pagare anche in modo dilazionato senza alcun interesse.

Prime Day 2022: le migliori Smart TV su cui mettere mano

Senza perderci in tante parole, vediamo subito quali sono le migliori Smart TV in offerta al Prime Day. Per semplificarti la vita divido la classifica in tre fasce di budget così ti orienti meglio.

Per la fascia di prezzo dai 700 euro in su:

Per la fascia di prezzo compresa tra i 400 e i 700 euro:

Per la fascia di prezzo inferiore ai 400 euro:

