Prime Day 2022: le migliori offerte LEGO

Per qualcuno, sarà un Prime Day a mattoncini. Come ormai da tradizione, anche quest’anno non mancheranno le offerte LEGO proposte da Amazon agli appassionati. Qui abbiamo raccolto alcune delle più interessanti tra quelle già disponibili, ma il consiglio è di sfogliare l’intero catalogo delle promozioni legate all’evento.

Le migliori offerte LEGO del Prime Day 2022

Ecco la Top 10 delle occasioni. Si spazia dall’universo di Harry Potter a quello di Super Mario, dai supereroi Marvel a Star Wars: ognuno scelga quella più in linea con i propri gusti o da regalare.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate esclusivamente agli abbonati Prime. Diventarlo è facile e non ha alcun prezzo: si può attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Si ha così accesso agli sconti proposti nelle 48 ore dell’evento e ai tanti servizi collegati come lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video.

