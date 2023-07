Prime Day 2023? Acquista lo smartphone dei sogni: Realme 11 Pro 5G

Se hai aspetto il Prime Day 2023 per acquistare lo smartphone nuovo hai fatto bene. In questo momento ti voglio segnalare un gioiellino vero e proprio ossia Realme 11 Pro 5G. Perfetto se vuoi avere tutto senza ipotecare il tuo hotel su Piazze Giulio Cesare a Monopoly, lui non ti delude.

Lo sconto in realtà non è elevato, ma ehi, sempre meglio di niente. Approfitta di questo ribasso per portare a casa un mostruoso e portentoso prodotto a soli 319,99€, non te ne puoi pentire.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Realme 11 Pro 5G: lo smartphone che non ti fa scendere a compromessi

Bello, elegante ma soprattutto completo e senza una singola peculiarità che ti faccia storcere il naso. Realme 11 Pro è un telefono di grande classe ma te ne accorgi soltanto guardandolo. Insomma, un vero e proprio spettacolo.

Pensa che se sei in cerca di un’esperienza senza limiti, questo è lo smartphone che fa al caso tuo. Non per nulla ti mette tra le mani un display curvo da 120Hz su cui l’esperienza visiva brilla di luce propria.

Streaming? Check.

Gaming? Check.

Applicazioni? Check.

Ma veniamo al dunque: neanche la fotocamera ti delude. Se ti dico che scatti foto professionali mi credi? Beh, faresti bene perché anche nelle condizioni più scarse hai scatti eccezionali e selfie senza distorsioni. Merito dei 100 megapixel.

Non mancano all’appello batteria da 5000mAh e ricarica SUPERVOOC da 67W per essere sempre sul prezzo.

Come ti dice il nome, poi, supporta le connessioni in 5G per non conoscere limitazioni.

Pronto all’acquisto? Collegati su Amazon dove Realme 11 Pro 5G ti sta aspettando. Completa l’ordine approfittando dei Prime Day 2023 e paga soltanto 319,99€ questo gioiellino.

