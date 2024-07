Prime Day 2024: 10 occasioni da non farti SFUGGIRE prima di mezzanotte

Il Prime Day 2024 è quasi agli sgoccioli. Ormai hai fino a mezzanotte per acquistare i tuoi prodotti preferiti. Non ti nego che molti dispositivi sono andati a ruba tanto da non trovarli più disponibili. Se sei interessato all’informatica e all’elettronica, ho creato una lista di bestseller da prendere in considerazione.

Ricorda che con le promo sono visualizzabili solo se hai un abbonamento Prime attivo, in caso contrario puoi attivare sempre i 30 giorni di prova e approfittarne. Come prendere due piccioni con una fava, no?

Le spedizioni, invece, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Prime Day 2024: le 10 occasioni da non perdere

Il Prime Day 2024 si è rivelato una vera occasione per il risparmio. Con quest due giorni di sconti che stanno per terminare, c’è chi ha fatto affari e chi ha esaudito i propri desideri. Visto che c’è ancora tempo fino a mezzanotte, voglio farti presente queste 10 occasioni da prendere al volo nel caso in cui tu sia interessato.

Non ci scordiamo della musica grazie all’altoparlante portatile di Marshall che ti riesce a conquistare con ogni suono che emette. In sconto del 58% sul prezzo di listino.

Altra grande occasione riguarda gli auricolari Bluetooth di Soundcore by Anker. Suono pulito, fedele alla realtà con tanto di resistenza all’acqua e microfoni integrati per usarli ovunque. Disponibili con doppio sconto al Prime Day 2024.

E come non terminare con un prodotto di uso così quotidiano che è indispensabile? Il cavo USB C USB C di Ugreen con supporto ai 60W da usare su smartphone ma anche laptop come MacBook. In promozione al 20% su Amazon.

Ti ricordo che hai tempo fino a mezzanotte per completare i tuoi acquisti.