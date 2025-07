Prime Day 2025: i migliori smartwatch a prezzi stracciati

Metti al polso un accessorio che non solo ti informa dell’orario ma ti tiene sempre aggiornato. Ormai gli smartwatch sono diventati parte integrante della quotidianità e con le loro funzioni riescono a ottimizzare ogni aspetto della vita. Tengono sotto controllo la salute, monitorano l’attività fisica e ti permettono di replicare le funzioni del telefono direttamente da polso. Ad esempio paghi, chiami, leggi le notifiche e così via. Approfitta dei Prime Day 2025 per acquistare un modello ambito a prezzo irrisorio. Con gli sconti che si stanno registrando in questo momento, hai diverse possibilità a tuo vantaggio.

Per i possessori di smartphone e dispositivi di Casa Cupertino, la scelta ideale è Apple Watch SE. In offerta c’è la 2ª generazione in due versioni. Nonostante cambiano la grandezza della cassa e il cinturino, le performance rimangono le medesime. C’è il display ampio, luminoso e colorato con sistema WacthOS 11 che è più intelligente rispetto al passato. Ti offre funzioni di sicurezza e salute con plus come l’impermeabilità e funzioni per la sicurezza.

Acquistalo nella versione da 40mm a 189 euro su Amazon invece di 259 euro.

Acquistalo nella versione da 44mm a 293 euro su Amazon invece di 339 euro.

Se invece vuoi al tuo polso un dispositivo da abbinare anche ad Android, la scelta giusta ricade su Amazfit. Questo marchio produce prodotti così avanzati da rendere i polsi ultra tecnologici e non solo: sblocchi le chiamate Bluetooth e, in alcuni casi, Amazon Alexa come assistente. I prezzi sono più che vari e si adattano ad ogni tasca. I migliori in offerta al Prime Day 2025 sono:

Tutte le funzioni sono ben accette, ma se il tuo punto focale rimane lo sport, il marchio da scegliere al Prime Day 2025 è Garmin. Gli smartwatch proposti sono di qualità elevata e si adattano ad ogni genere di sportivo: da chi ama correre a chi, invece, fa sua l’avventura. Indistruttibili e con sensori di qualità unica, sono imperdibili. I migliori modelli in offerta ora sono:

Garmin Forerunner 255 con GPS multibanda e cassa da 46mm, disponibile a soli 184,99 euro invece di 203,99 euro.

Garmin Swim 2 con grado di impermeabilità dedicato a chi pratica sport acquatici, disponibile a 186,88 euro invece di 249,99 euro.

Ci sono anche due fuoriclasse in questa lista da tenere sott’occhio e sono:

Xiaomi Smart Band 10 arrivata sul mercato pochissimi giorni fa, già disponibile a 47,49 euro al Prime Day 2025. È piccola e compatta ma con un bel display allungato e luminoso per tracciare ogni performance.

OnePlus Watch 3 realizzato in titanio, disponibile a 284,05 euro invece di 329 euro. Monitora la tua salute ogni 60 secondi, crea dei report dettagliati e ti offre un’autonomia di 120 ore con una carica rapida.

Blackview W50 compatibile sia Android che iOS, disponibile a 34,29 euro invece di 54,99 euro. È un assistente al tuo polso con 100 modalità di allenamento e chiamate Bluetooth.

Popglory Smartwatch è un alleato per la salute, disponibile a 26,60 euro invece di 59,99 euro (spunta il coupon Amazon). Con display colorato e personalizzabile, ha sensori dedicati a cuore, sonno, pressione sanguigna e saturazione.

E per ultimi ma non per importanza, ci sono due modelli firmati Ticwatch. Ideali per spendere il giusto e mettere al polso degli smartwatch completi e di qualità avanzata. Scegli tra:

E3 con sistema operativo Wear OS, processore Qualcomm Snadragon Wear e dotato di sistema con doppio processore GPS. Disponibile a 41,99 euro su Amazon invece di 59,99 euro.

con sistema operativo Wear OS, processore Qualcomm Snadragon Wear e dotato di sistema con doppio processore GPS. Disponibile a 41,99 euro su Amazon invece di 59,99 euro. Pro 5 Enduro con sistema operativo Wear OS Smart, 110 modalità di allenamento, GPS, bussola e impermeabilità fino a 5 ATM. Disponibile a 133,55 euro su Amazon invece di 161,99 euro.