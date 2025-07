Prime Day 2025: le migliori chiavette USB in super offerta

Ci salvi tutto quello che ti serve trasferire o trasportare, la metti in tasca o nello zaino ed è fatta: una pendrive può tornare utile in ogni momento. Scegli la tua nuova chiavetta USB approfittando del Prime Day 2025 per risparmiare. Ce ne sono di ogni tipo, con capacità interna fino a 1 TB e compatibilità con i dispositivi mobile, per i più esigenti.

Serve una chiavetta? Guarda tra le offerte del Prime Day

Partiamo da una top di gamma: la SanDisk Ultra Drive Luxe da 1 TB che oggi l’e-commerce propone in sconto a 82,29 euro. Il connettore è USB-C così da poterla utilizzare anche su smartphone e tablet, senza adattatori.

Doppio connettore invece per il modello 2-in-1 di KOOTION da 128 GB: c’è anche quello USB-A più tradizionale. Può essere tua al prezzo di soli 10,44 euro.

È invece addirittura un 4-in-1 quella del marchio Levida con capacità da 512 GB. La trovi in offerta a 30,26 euro. Supporta anche i connettori micro-USB e Lightning.

Tanto spazio a disposizione in quella LZKNZT da ben 512 GB. Protetta da un corpo in metallo, supporta sia USB-C che USB-A. Risparmia col Prime Day e comprala a soli 21,65 euro.

Continuiamo la carrellata con un marchi noto: quella SSK da 128 GB è in offerta a 16,14 euro. Anche in questo caso è 2-in-1 (USB-C e USB-A).

Discorso analogo per quella KEXIN da 128 GB, in promozione a 16,24 euro. Molto particolare il suo design.

Chiudiamo con una segnalazione che può tornare utile alle aziende e non solo: il pacco con 50 pendrive da 2 GB in offerta a 89,99 euro. Sono perfette, ad esempio, per distribuire i comunicati stampa o un archivio fotografico dalle dimensioni contenute.

Prime Day 2025 è iniziato oggi e durerà fino all’11 luglio. Le prime offerte sono già disponibili. Per partecipare ti basta attivare il mese di prova gratuito e accedere così all’evento riservato agli abbonati Prime.