Prime Day 2025: le migliori soundbar in offerta

Quale occasione migliore del Prime Day 2025 al via oggi su Amazon per trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica? Qui è dove ti segnaliamo le offerte da non perdere sulle soundbar da collegare al televisore. Sei pronto a sentirti al centro dell’azione?

Il cinema a casa: soundbar in offerta al Prime Day

Partiamo dal modello Samsung HW-C400/ZF che crolla al prezzo di soli 79,00 euro. Al suo interno ci sono 4 altoparlanti e un woofer per riprodurre i bassi in modo profondo. Il collegamento avviene senza fili, in modalità wireless.

Samsung HW-C430/ZF ha invece il subwoofer separato, per dar vita a un impianto 2.1. Considerando che è in promozione a soli 93,00 euro, a chi ha lo spazio per posizionare la cassa esterna consigliamo questo.

Cambiamo marchio, rimanendo però nell’ambito dei top di gamma. LG S70TR è un 5.1.1 da 500 W di potenza totale. Ci sono il subwoofer esterno e le casse posteriori per un setup da sala del cinema. È in sconto a 299,00 euro.

Design compatto, ma tutta la qualità di un brand leader del mercato per Bose Solo a soli 149,95 euro. È perfetta da posizionare sotto la TV, in modo discreto. Supporto la connettività Bluetooth per lo streaming musicale.

Altra configurazione, questa volta 5.1.2, per Hisense AX5125H i sconto a 289,00 euro. La potenza complessiva è di nuovo pari a 500 W con supporto per Dolby Atmos e DTS:X.

Decisamente più economica, CREATIVE Stage V2 a soli 72,19 euro offre comunque un ottimo compromesso: 160 W e subwoofer esterno.

L’alternativa più completa è quella di ULTIMEA D80 con il suo impianto 7.1 in sconto a 256,49 euro. Oltre al subwoofer ci sono ben 5 casse da posizionare in tutto il salotto per un’immersione totale nei contenuti.

Ce n’è anche per chi cerca una soundbar economica: Trust Liro al prezzo stracciato di 18,99 euro è in grado di potenziare l’audio del televisore.

Concludiamo con un modello dedicato alla scrivania del PC: Trust Gaming GTX 1619 a soli 28,49 euro.

Il Prime Day 2025 ha preso il via: l’evento è attivo da oggi e continuerà fino all’11 luglio. Le offerte sono visibili già ora. Attiva Prime in prova gratuita per 30 giorni per partecipare.