Prime Day 2025: il nuovo Kindle Scribe è sceso a -120 euro

L’inizio del Prime Day su Amazon ha portato con sé un’offerta da record per Kindle Scribe, il taccuino digitale che è molto più di un eBook reader: non solo consente di leggere, ma anche di disegnare, scrivere e prendere appunti a mano libera. Ha in dotazione la penna Premium. Si tratta dell’ultimo modello, migliorato rispetto alla versione precedente con prestazioni avanzate e bordi uniformi intorno allo schermo. La promozione di oggi lo porta al suo prezzo minimo storico.

Il nuovo Kindle Scribe in sconto al Prime Day

Integra un display da 10,2 pollici’ antiriflesso e con illuminazione frontale. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo ed esportate via email. L’esperienza di utilizzo è simile a quella della carta tradizionale. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito del design, delle specifiche tecniche in dotazione e funzionalità supportate.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mano sulla versione da 16 GB del nuovo Kindle Scribe, con penna Premium inclusa, al prezzo minimo storico di 309 euro (invece di 429 euro), grazie allo sconto di 120 euro sul listino ufficiale. Volendo c’è anche quella da 32 GB a 329 euro (invece di 449 euro) e quella ancora più capiente da 64 GB a 359 euro (anche verde, invece di 479 euro). La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratis in un solo giorno.

È l’8 luglio e il Prime Day 2025 è iniziato. L’evento proseguirà fino all’11 luglio. Le offerte sono già online e disponibili solo per chi ha un abbonamento Prime attivo: puoi iniziare ora la tu prova gratuita.