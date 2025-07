Prime Day 2025: tutti gli sconti sulle Fire TV Stick

È iniziato il Prime Day e ci sono subito da segnalare sconti molto interessanti sulla gamma Fire TV Stick di Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e trasforma qualsiasi monitor o televisore in una Smart TV pronta per lo streaming.

Fire TV Stick: scegli la tua, sono tutte in sconto

Partiamo dal modello più economico, Fire TV Stick HD, introdotta di recente per sostituire i modelli precedenti. Arriva alla risoluzione Full HD e ha in dotazione il telecomando con Alexa. Acquistala in offerta a -40% rispetto al listino, al prezzo di soli 26,99 euro.

La promozione è ancora più interessante per Fire TV Stick 4K, raggiungendo lo sconto del 49%. In questo caso si sale alla risoluzione 4K con supporto per Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ e Wi-Fi 6. Mettila nel carrello, oggi costa solo 35,99 euro.

Il top della gamma è rappresentato da Fire TV Stick 4K Max, che oggi Amazon propone in offerta a -41%. Aggiunge la modalità Ambiente e la connettività Wi-Fi 6E per uno streaming super veloce. Al prezzo di 46,99 euro è un ottimo affare.

Concludiamo la carrellata con Fire TV Cube, adatto a chi preferisce un lettore tradizionale, un set-top box da affiancare al televisore. Lo sconto del 31% lo propone oggi a 109,99 euro.

Il Prime Day 2025 ha preso il via: l’evento è attivo da oggi e continuerà fino all’11 luglio. Le offerte sono visibili già ora. Attiva Prime in prova gratuita per 30 giorni per partecipare. La spedizione è sempre gratuita.