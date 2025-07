Prime Day 2025, tutto sull'evento: gli sconti e come partecipare

Il Prime Day 2025 è arrivato: ha inizio l’evento organizzato da Amazon e dedicato allo shopping estivo. Per partecipare e risparmiare sugli acquisti in ogni sezione dell’e-commerce è sufficiente visitare la pagina dedicata e sfogliare l’elenco degli articoli in promozione. Lo puoi fare dal tuo smartphone, tablet o computer. Su queste pagine segnaleremo quelli più interessanti, concentrandoci in particolare su categorie come informatica, elettronica, smart home, dispositivi mobile e videogame.

Come partecipare al Prime Day 2025

L’unico requisito richiesto per poter approfittare degli sconti è l’abbonamento Prime. Si tratta infatti di un appuntamento riservato in esclusiva ai membri. Chi non lo ha ancora fatto, può attivare la prova gratis e accedere senza limitazioni per 30 giorni a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione (compreso lo streaming su Prime Video). Sarà eventualmente possibile disattivarlo prima della scadenza, così da non dover affrontare alcuna spesa.

L’edizione 2025 del Prime Day durerà quattro giorni: dall’8 all’11 luglio. Uno in più rispetto allo scorso anno, per dare la possibilità ad ancora più persone di risparmiare sugli acquisti.

Sono già online alcune offerte che vale la pena segnalare, occasioni perfette per risparmiare. Proponiamo qui un elenco con quelle più interessanti.

Bundle con due Echo Dot e lampadina TAPO L530EA a 69,98 euro (-53%);

bundle con Ring Intercom ed Echo Pop a 50,99 euro (-51%);

bundle con Fire TV Stick HD e videocamera interna Ring a 48,99 euro (-28%);

robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T80 OMNI a 699,00 euro (-36%);

caricatore USB-C da 65 W con tre porte di Anker a 22,99 euro;

Ricapitolando: tutto ciò che devi fare per partecipare al Prime Day 2025, dall’8 all’11 luglio, è avere un abbonamento Prime attivo e sfogliare il catalogo di Amazon. Non serve altro. Torna a trovarci su queste pagine per le segnalazioni delle offerte migliori.