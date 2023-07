Gli AirPods di terza generazione a 159€ vanno a ruba

La terza generazione di Apple AirPods, gli auricolari wireless per eccellenza progettati dal gruppo di Cupertino, è in forte sconto a 159 euro su Amazon in occasione dell’evento Prime Day che ha appena preso il via. Si tratta di una delle migliori offerte accessibili in esclusiva in questo momento dagli abbonati Prime.

Prime Day: crolla il prezzo degli AirPods (3rd gen)

Fra i tanti punti di forza citiamo il supporto all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, la resistenza all’acqua e al sudore come testimonia la certificazione IPX4, l’autonomia di 30 ore con una sola ricarica (grazie alla custodia in dotazione) e un design ottimizzato rispetto al modello precedente. Se desideri saperne di più, trovi altri dettagli e altre immagini nella scheda del prodotto.

In questo momento, gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning sono acquistabili in offerta al prezzo finale di soli 159 euro. Si tratta di uno sconto di 50 euro rispetto al listino ufficiale Apple. La spedizione è immediata con la consegna a domicilio senza spese aggiuntive.

È una delle migliori offerte proposte in questa prima parte di Prime Day, l’evento di Amazon in scena l’11 e 12 luglio), riservato agli abbonati Prime. I clienti che ancora non lo hanno fatto possono iniziare subito il mese di prova gratuita e godere di tutti i benefici della sottoscrizione.

