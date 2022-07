Prime Day anche per i clienti Amazon Business

Il Prime Day ormai alle porte (12-13 luglio) interesserà tutti, anche i clienti Amazon Business con abbonamento Prime. Per chi non è ancora iscritto c’è una promozione dedicata: inserendo il codice 30PD si ottiene uno sconto del 30% sul primo acquisto, fino a un massino di spesa pari a 200 euro.

È l’occasione ideale per approfittare delle offerte e comprare articoli per l’ufficio o per il proprio lavoro. Tra i prodotti in sconto, anche quelli legati alle categorie della tecnologia e dell’elettronica. Questi alcuni degli articoli più interessanti: monitor ultrawide LG 29WN600 da 29 pollici, laptop MSI Prestige 15 con Intel Core i7, tablet Samsung Galaxy Tanb S6 Lite con S Pen e distruggidocumenti Fellowes.

Business Prime è un programma separato creato per le aziende e disponibile solo su Amazon Business. Offre caratteristiche e funzionalità esclusive per aziende e professionisti, come la possibilità di avere un unico abbonamento per tutti gli utenti di un account aziendale, spedizioni illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi per gli articoli idonei, possibilità di guidare e controllare gli acquisti degli utenti, visibilità sulle spese aziendali e molto altro ancora.