Prime Day: Amazon fa CROLLARE IL PREZZO di Kindle Scribe

Lo sconto di 110 euro su Kindle Scribe lo rende una delle occasioni più interessanti di questo Prime Day 2024 ormai agli sgoccioli (vale la pena ricordare che l’evento organizzato da Amazon terminerà alla mezzanotte di oggi). È l’unico eBook reader della gamma che svolge anche il ruolo di taccuino digitale per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo. Insomma, un dispositivo 2-in-1 che fa della versatilità il suo principale punto di forza.

Kindle Scribe (32 GB, penna Premium) in sconto al Prime Day

Integra un display Paperwhite da 10,2 pollici con risoluzione 300 ppi, illuminazione frontale e superficie anti-riflesso, che all’occorrenza può trasformarsi nelle pagine di un diario personale, di un blocco per gli appunti o di un documento da salvare poi in formato Word o da convertire in un PDF. Lo spessore di soli 5,8 millimetri permette di averlo sempre a portata di mano, tenendolo nella borsa o nello zaino. Inoltre, l’autonomia garantisce una durata della batteria interna pari a diversi mesi con una sola ricarica. Visita la pagina dedicata al prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli.

Approfitta dell’occasione e risparmia 110 euro sulla versione da 32 GB di Kindle Scribe con penna Premium inclusa, la più completa e versatile, con rivestimento in gomma e un pulsante personalizzabile. Lo sconto è applicato in automatico, devi solo metterlo nel carrello per riceverlo a casa tua entro pochi giorni senza spese di spedizione.

Hai già attivato il tuo abbonamento Prime? È l’unico requisito richiesto per partecipare all’edizione 2024 del Prime Day, l’evento che, come già ricordato in apertura, scadrà a mezzanotte, con migliaia di promozioni su Amazon. Sfrutta la prova di 30 giorni e fallo subito, è gratis.