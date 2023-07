Prime Day, Amazon vende anche esperienze

L’esperimento aveva funzionato alla perfezione lo scorso anno ed Amazon ha pensato pertanto di ripetere e rilanciare: il progetto “Esperienze Prime Day” torna online nei giorni 11 e 12 luglio 2023 creando una vetrina sulla quale in vendita non ci sono prodotti, strumenti o dispositivi elettronici, ma vere e proprie esperienze.

A volte non è l’utilità che si cerca, ma il piacere: questa è la pagina giusta.

Esperienze Prime Day

Per capire di cosa si stia parlando non resta che toccare con mano le singole proposte disponibili passando per questa – non esaustiva – selezione:

Vinile “La primavera della mia vita” + escursione in barca all’Isola di Ortigia con Colapesce Dimartino

Svuotatasche + laboratorio artigianale di mosaico presso Guizzo Creart a Povegliano (TV) + soggiorno di 1 notte + cena

Barolo Magnum Lo Zoccolaio + escursione in e-bike nel Barolo + degustazione

Crema Spalmabile 100% Nocciole + visita alla sede di Damiano Think Organic a Torrenova (ME) + soggiorno di 1 notte + cena

Collana in vero corallo rosso sardo + workshop sui coralli e sulla lavorazione della filigrana sarda con Sanna Gioielli ad Oristano + soggiorno di 1 notte + cena

Sant’Orsola Prosecco DOC Luxury Magnum + visita allo stabilimento Sant’Orsola + aperitivo

Una cassa di Corona Extra + 2 biglietti VIP per il Corona Sunsets Festival

Olio extravergine di oliva italiano DOP + tour delle valli tra Assisi e Spello con Gnavolini Raccolta Sapore + soggiorno di 1 notte + cena

L’elenco è in continua evoluzione (vedi qui) ed apre ad Amazon un mondo nuovo per un nuovo modello di business. Quando l’esperienza è abbinata al prodotto, infatti, favorisce la valorizzazione del brand e regala all’utente un elemento aggiuntivo inevitabilmente apprezzabile. Il prodotto vitivinicolo è fulcro di questo tipo di esperimento, poiché innestato esattamente al centro dei concetti di qualità, esperienza e storytelling, trasmettendo cultura del territorio e “Italian way of life” in una semplice bottiglia: un modello che molti altri ambiti dovranno studiare e tentare di percorrere, perché è questa la via giusta da intraprendere per dare valore ad aziende e prodotti anche direttamente attraverso l’e-commerce.

Per gli utenti, il Prime Day è semplice opportunità di saltare a bordo a prezzo moderato: un modo per vivere un paio di giorni in modo nuovo, ritrovando relax ed equilibrio privilegiando l’acquisto di un’esperienza al semplice possesso materiale dell’ultimo ritrovato tecnologico.